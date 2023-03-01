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США перебросили в Исландию самолет E-6B Mercury

Евгений Силаев
В мире
США перебросили в Исландию самолет E-6B Mercury
Фото: Balon Greyjoy / CC0

Американский самолет E-6B Mercury, обеспечивающий связь с подводными лодками, прибыл в Исландию. Об этом в среду, 1 марта, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

— E-6B Mercury, приписанный к первому авиакрылу Стратегического командования Соединенных Штатов, недавно прибыл в Исландию в ходе выполнения операций в зоне ответственности Европейского командования, — говорится в сообщении.

Американские военные, как уточняется, регулярно проводят арктические учения вместе с союзниками и партнерами, оттачивая навыки быстрого развертывания крупных боеспособных сил, передает ТАСС.

Данный самолет предназначен для обеспечения связи с оснащенными ядерным оружием подводными лодками, а также для функционирования воздушного командного пункта ВС США. Идея создания подобных самолетов появилась во время Холодной войны.

Ранее СМИ ошибочно сообщили о прибытии в Исландию «самолета судного дня». E-6B Mercury, как уточняется, таковым не является.

1 марта замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Дипломат уточнил, что основные принципы договора Россия продолжит исполнять.

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