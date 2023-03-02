«Не оставляют попыток»: зачем России новый вид военных операций для защиты от США

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Соединенные Штаты пытаются достичь преимущества в стратегических вооружениях, чтобы доминировать над Россией. На это, в частности, указывает развертывание глобальной системы ПРО фактически по периметру российской границы. На фоне этого угроза американской агрессии вполне реальна. Об этом «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Литовкин, комментируя публикацию в журнале Минобороны «Военная мысль».

План США и ответ России

Напомним, в издании военного ведомства появилась статья, в которой описывается стратегия Пентагона по «физическому уничтожению РФ как суверенного государства». План состоит из трех пунктов:

мгновенный удар для уничтожения 65–70 процентов стратегических сил страны;

нейтрализация ответной атаки при помощи глобальной системы ПРО;

нанесение достаточного ядерного удара для окончательной ликвидации противника.

Как отмечают авторы статьи, в России уже разрабатывается новый вид военных операций для защиты от потенциальной агрессии США.

— Наличие такого плана предотвратит возможную агрессию со стороны Штатов, — уверен Литовкин. — То есть это элемент сдерживания. Американское политическое руководство поймет, что в случае атаки на Россию последует ответ, после которого США перестанут существовать.

Реальная угроза

По словам собеседника «ВМ», угроза американской агрессии реальна. Планы потенциального нападения на РФ даже не скрываются, они прописаны в «Обзоре ядерной политики» (NPR) страны. А с 2001 года, после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, США создают глобальную систему ПРО.

— Фактически системы ПРО находятся по периметру России, — говорит Литовкин. — Например, комплекс ПРО Aegis Ashore есть в Румынии, Польше, Великобритании, Японии и в других странах. Такие системы могут сбивать ракеты средней дальности и баллистические ракеты стратегического назначения. Кроме того, они есть почти на всех американских эсминцах класса Arleigh Burke — только в американском флоте их около сотни.

Между тем Штаты, как отмечает собеседник «ВМ», знают, что в России уже есть элементы сдерживания. Например, система «Мертвая рука» (официальное название «Периметр» — прим. «ВМ»), которая в случае глобальной атаки на страну автоматически нанесет массированный ядерный ответный удар по противнику.

— В Штатах, разумеется, об этом знают. Но все равно не оставляют попыток достичь преимущества в стратегических вооружениях, — заключил Литовкин.