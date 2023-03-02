«Военная мысль»: РФ разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США

Фото: Минобороны РФ

В России создают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от США. Об этом в четверг, 2 марта, пишет российский журнал Минобороны «Военная мысль».

По мнению авторов статьи, США теряют лидирующую позицию в мире, а виноватой в этом считают Россию, поэтому агрессия против нее только нарастает.

— Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания, — отмечается в материале.

Уточняется, что данный вид операции включает в себя применение современной техники, в частности ядерного и неядерного оружия, передает РИА Новости.

В этот же день американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что США планируют совершить атаку на территорию страны под ложным флагом и обвинить в этом Россию. По его мнению, необходимо перестать ограничиваться только политическими дискуссиями.