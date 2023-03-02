Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Военная мысль»: РФ разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США

Лейла Алиева
В мире
«Военная мысль»: РФ разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США
Фото: Минобороны РФ

В России создают новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от США. Об этом в четверг, 2 марта, пишет российский журнал Минобороны «Военная мысль».

По мнению авторов статьи, США теряют лидирующую позицию в мире, а виноватой в этом считают Россию, поэтому агрессия против нее только нарастает.

— Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания, — отмечается в материале.

Уточняется, что данный вид операции включает в себя применение современной техники, в частности ядерного и неядерного оружия, передает РИА Новости.

В этот же день американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что США планируют совершить атаку на территорию страны под ложным флагом и обвинить в этом Россию. По его мнению, необходимо перестать ограничиваться только политическими дискуссиями.

Россия США Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте