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Американский ветеран заявил, что США готовят атаку под ложным флагом для обвинения России

Лейла Алиева
В мире
Американский ветеран заявил, что США готовят атаку под ложным флагом для обвинения России
Фото: Unsplash

США планируют совершить атаку на территорию страны под ложным флагом и обвинить в этом Россию. Об этом в среду, 1 марта, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

— Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу, — отметил он.

По мнению Дрейвена, США используют ложный флаг для нападения либо на свои территории, либо против союзника по НАТО, а ответственность за это переложат на Россию. Необходимо «открыть глаза» на происходящее и перестать ограничиваться только политическими дискуссиями, написал он в Twitter.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях Североатлантическогоальянса и России в текущей ситуации уже нет дороги назад. Он призвал продолжать активно поддерживать Украину.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками.

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