Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столтенберг: В отношениях НАТО и России нет дороги назад

Евгений Белоусов
В мире
Столтенберг: В отношениях НАТО и России нет дороги назад
Фото: flickr/nato

В отношениях Североатлантического альянса и России в текущей ситуации нет дороги назад. Такое мнение высказал во вторник, 28 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, окончание конфликта на Украине все равно не приведет к улучшению отношений между Россией и альянсом. Теперь странам НАТО придется тратить более существенные суммы на оборону.

Столтенберг также призвал продолжать активно поддерживать Украину. По его словам, подобное решение стоит в интересах безопасности остальных европейских государств, передает РИА Новости.

Также Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью 2023 года. В конце прошлого года он сообщил, что может получить новую должность по истечении его срока на посту генсека главного западного военно-политического блока.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс. По ее словам, стране необходимо заключить с НАТО договор в области безопасности, в таком случае защищены будут не только страны — участницы альянса.

Йенс Столтенберг Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте