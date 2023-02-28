Столтенберг: В отношениях НАТО и России нет дороги назад

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В отношениях Североатлантического альянса и России в текущей ситуации нет дороги назад. Такое мнение высказал во вторник, 28 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, окончание конфликта на Украине все равно не приведет к улучшению отношений между Россией и альянсом. Теперь странам НАТО придется тратить более существенные суммы на оборону.

Столтенберг также призвал продолжать активно поддерживать Украину. По его словам, подобное решение стоит в интересах безопасности остальных европейских государств, передает РИА Новости.

Также Столтенберг подтвердил, что уйдет в отставку осенью 2023 года. В конце прошлого года он сообщил, что может получить новую должность по истечении его срока на посту генсека главного западного военно-политического блока.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс. По ее словам, стране необходимо заключить с НАТО договор в области безопасности, в таком случае защищены будут не только страны — участницы альянса.