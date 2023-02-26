Кондолиза Райс усомнилась в возможном вступлении Украины в НАТО

Фото: U. S. Department of State / Public Domain

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс усомнилась в том, что Украина может вступить в Североатлантический альянс (НАТО).

— Что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет пятая статья (договора НАТО — прим. «ВМ»), мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет, — сказала чиновник.

Экс-госсекретарь считает, что Украине необходимо заключить с НАТО договор в области безопасности. В таком случае защищены будут не только страны — участницы альянса, сказала Райс в эфире CBS News.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина сможет продержаться до лета. Полная капитуляция страны, по мнению эксперта, произойдет в октябре.

Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев, в Белом доме понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией. Причем, по словам эксперта, в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.