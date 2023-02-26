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В США назвали сроки капитуляции Украины

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США назвали сроки капитуляции Украины
Фото: president.gov.ua

Украина не сможет продержаться в рамках конфликта до конца 2023 года. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

— Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете, — сказал эксперт.

Окончательное поражение Украины наступит в октябре, сказал Риттер на своем YouTube-канале.

Чешский политолог Оскар Крейчи нашел условие, при котором конфликт на Украине может завершиться. Для полного прекращения огня Киеву нужно будет согласиться на уступку части своих территорий.

Во время визита в Индию канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал мирную инициативу Китая. МИД КНР публиковал план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в ближайшие 100 лет сотрудничество и примирение России и Украины невозможно. По мнению политика, перед этим Россия должна «измениться».

Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Дмитрий Журавлев, в Белом доме понимают, что Украина может выйти из конфликта только через мирные переговоры с Россией. Причем, по словам эксперта, в этом процессе идти на уступки придется Киеву, а не Москве.

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