Шмыгаль счел невозможным примирение России и Украины в ближайшие 100 лет

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Примирение и сотрудничество между Россией и Украиной невозможно в ближайшие 100 лет. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной, — цитирует Шмыгаля РБК.

Помимо этого, политик поддержал заявления других членов правительства Украины и призвал Россию вывести войска на границы 1991 года. По мнению Шмыгаля, без этого невозможно вести переговоры о прекращении конфликта.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие восстановления мира на территории страны. Для этого, по мнению главы государства, украинским властям необходимо вернуть под свой контроль Крым.

Как считает обозреватель The Washington Post Джош Роджин, в Верховной раде Украины перестали верить в победу над Россией. По словам эксперта, среди депутатов участились разговоры о том, что одолеть Россию на поле боя не получится.