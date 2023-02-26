WP: В Верховной раде больше не верят в победу Украины над Россией

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Депутаты Верховной рады все чаще стали говорить о том, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с Россией. Об этом в субботу, 25 февраля, написал обозреватель The Washington Post Джош Роджин.

При этом на прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что время якобы не находится на стороне российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.

В авторской колонке журналиста на WP говорится, что почти все официальные лица Украины не согласны с этим высказыванием. Для них бесконечный конфликт говорит о победе России и потере страны «в том виде, в котором они ее знают».

Киевские власти все чаще стали обвинять США в слабой поддержке и стремлении «потянуть время». Об этом свидетельствуют заявления американского лидера Джо Байдена, который обещал помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Депутат Рады Елизавета Ясько считает, что «окно возможности победы закрывается».

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский так активно просит Запад увеличить поставки оружия, чтобы наносить удары по территории РФ. Байден при этом не торопится отправлять Киеву вооружения, которые он запрашивает.

Рассуждая о стратегии Запада по этому конфликту, Роджин делает вывод о том, что к следующей годовщине спецоперации Украина «может перестать существовать».

В январе стало известно, что каждый житель Эстонии перечислил на поддержку Украины по 255 евро, а каждый поляк — 80 евро.