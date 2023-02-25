Журналистка из США заявила, что власти превратили Украину в способ отмывания денег

Фото: Unsplash

Чиновники и политики Соединенных Штатов превратили Украину в средство собственного обогащения. Такое мнение высказала бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.

— Большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они отчитываются перед Пентагоном, а не перед народом, — написала она в соцсети Twitter.

Также Робинсон отметила, что военно-промышленный комплекс США буквально захватил весь Конгресс.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории страны оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом 10 февраля сообщило издание Politico. В бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые существенно сократились из-за поставляемой военной помощи Украине. Пентагон также намерен инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить свои запасы.

9 февраля группа конгрессменов США внесла резолюцию, в которой потребовала от Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины.