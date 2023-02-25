Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Журналистка из США заявила, что власти превратили Украину в способ отмывания денег

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Журналистка из США заявила, что власти превратили Украину в способ отмывания денег
Фото: Unsplash

Чиновники и политики Соединенных Штатов превратили Украину в средство собственного обогащения. Такое мнение высказала бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.

— Большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они отчитываются перед Пентагоном, а не перед народом, — написала она в соцсети Twitter.

Также Робинсон отметила, что военно-промышленный комплекс США буквально захватил весь Конгресс.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории страны оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом 10 февраля сообщило издание Politico. В бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые существенно сократились из-за поставляемой военной помощи Украине. Пентагон также намерен инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить свои запасы.

9 февраля группа конгрессменов США внесла резолюцию, в которой потребовала от Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины.

Украина Журналисты США Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте