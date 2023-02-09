В Конгрессе США потребовали от Байдена прекратить военную помощь Украине

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Группа американских конгрессменов внесла резолюцию, в которой потребовала от президента Соединенных Штатов Джо Байдена остановить военную помощь в интересах Украины.

Согласно протоколу, инициатором резолюции стал член Республиканской партии Роберт Виттман. Помимо прекращения поддержки, конгрессмены потребовали обеспечить независимое и объективное расследование по тому, как выделялись деньги в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, говорится на официальном сайте законодательного органа.

До этого политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что украинское правительство украло половину выделенных Вашингтоном средств, а Белый дом будет стараться скрыть это от глаз других стран.

По мнению специалиста, Конгресс США осведомлен о краже денег Киевом. Однако американцам все равно, так как в первую очередь конгрессменов заботит гонка за президентское кресло.

Также Марков рассказал «ВМ», что республиканцы создали комиссию, с помощью которой они будут расследовать коррупцию на Украине. Тем самым они хотят доказать соучастие действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в этом коррупционном механизме.