«Всегда есть вариант обвинить Киев»: зачем США отчет Украины о полученной помощи

Фото: shutterstock

Американские власти после визита на Украину заявили, что стране нужно бороться с коррупцией, и предупредили о необходимости отчитаться за все поставки оружия от США, передает The Washington Post. Главной целью, выдвинутой администрацией США, относительно необходимости подготовки Киевом отчета о полученной от Вашингтона помощи, является желание республиканцев создать препятствие для участия Джо Байдена в предстоящих президентских выборах. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

По его словам, республиканцы создали комиссию, с помощью которой они будут расследовать коррупцию на Украине. Тем самым они хотят доказать соучастие действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в этом коррупционном механизме.

— И за счет этого они хотят обеспечить поражение Джо Байдену в следующих президентских выборах, которые ожидаются уже через полтора года, — пояснил Марков. — В первую очередь данная история связана как раз с расколом, который мы наблюдаем между «слонами» и «ослами».

Политолог уточнил, что в Конгрессе США всем наплевать на то, что в украинском правительстве воруют выделенные Вашингтоном деньги.

— Ставки здесь куда больше, ведь речь идет о гонке за президентское кресло главы Белого дома, — отметил специалист.

Чтобы исключить попытку «запятнать» личность Байдена, на помощь киевским властям придут демократы, считает эксперт.

— Если быть до конца откровенным, то Киев украл половину тех средств, которые были выделены Вашингтоном. И задача демократов теперь — сделать красивый фальсифицированный отчет, в котором эти украденные деньги невозможно будет найти, — продолжил Марков.

В случае выявления пропажи всегда есть вариант обвинить киевские власти и отвести подозрение от демократов и действующего лидера Белого дома, заключил Сергей Марков.