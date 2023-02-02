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WP: Украину предупредили о необходимости отчитаться за поставки оружия от США

Егор Провоторов
В мире
WP: Украину предупредили о необходимости отчитаться за поставки оружия от США
Фото: whitehouse

Американские чиновники заявили Украине, что ей придется отчитаться за все, что ей передают Соединенные Штаты. Об этом в среду, 1 января, написали журналисты издания The Washington Post.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США, агентства по международному развитию и Пентагона только что вернулись из Украины. Там они предупредили местные власти, что ему необходимо бороться с коррупцией и обязаны будут отчитаться за всю американскую помощь. При этом объемы этой помощи будут стремительно снижаться.

Некоторые жители Соединенных Штатов уверены, что американские власти слишком много помогают Украине.

В минувшую среду, 1 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки американских ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца текущего года, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

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