Песков прокомментировал новый пакет американской помощи Украине

Фото: Администрация президента РФ

Возможные поставки американских ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации. Об этом в среду, 1 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал информацию о возможном пакете военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов — так, на территории украинского государства впервые могут появиться ракеты вдвое большей дальности, чем поставлялись до сих пор.

— Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться, — поделился Песков.

Сейчас на Украине находятся установки HIMARS с реактивными снарядами GMLRS с дальностью 80 километров, сообщает РИА Новости.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца текущего года, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2. По словам эксперта, готовность американцев помогать украинской армии вооружением не стоит воспринимать как благородную цель или жест доброй воли. Все куда прозаичнее, заметил политолог.