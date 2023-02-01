«От него хотят избавиться»: политолог Марков — об обысках в доме Байдена

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Обыски, которые провели в резиденции президента США Джо Байдена сотрудники ФБР, согласно конспирологическим теориям, — это подстроенная Демократической партией акция, целью которой является попытка выставить американского лидера не в лучшем свете. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков.

По его словам, в основе такой мотивации лежит желание устранить Байдена из предстоящей гонки за пост президента страны, которая ожидается в 2024 году.

— Его родная партия пытается его погасить, представив Байдена нелицеприятным стариком, которому есть что скрывать, — считает Марков. — Именно поэтому у него проходят обыски. Демократы осознали, что действующий президент со своей деменцией тянет их партию и страну ко дну.

Политолог уточнил, что Байдену по большому счету нечего скрывать, все секретные документы, которые хранятся у него, это накопленные за 50 лет пребывания на разных постах документы, которые не содержат каких-либо значимых данных.

— Это документы, имеющие лишь формальный гриф секретности, — пояснил собеседник «ВМ». — На самом деле, в них информация, которая содержится в прессе, но чуть более расширенная. Просто недоброжелателям Байдена нужны были любые основания, чтобы хоть как-то его опорочить. Видимо, он довольно сильно достал всех. И от него хотят избавиться.

При этом эксперт допустил, что процесс устранения Байдена — длительный и сложный. И вряд ли случится по одному щелчку пальцев.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пришли домой к президенту США Джо Байдену, чтобы провести обыски в рамках дела о секретных документах. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Информацию об обысках телеканалу CNN подтвердил адвокат американского лидера Боб Бауэр. По его словам, следственные мероприятия проходят при поддержке и взаимодействии со стороны Байдена.

Также об обнаружении секретных документов у Байдена стало известно 10 января. В тот день сотрудник одного из аналитических центров в США нашел соответствующие бумаги. Они были составлены во времена, когда действующий американский лидер занимал пост вице-президента.