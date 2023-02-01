CBS: ФБР пришло с обысками в дом Байдена

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пришли домой к президенту США Джо Байдену, чтобы провести обыски в рамках дела о секретных документах. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Информацию об обысках телеканалу CNN подтвердил адвокат американского лидера Боб Бауэр. По его словам, следственные мероприятия проходят при поддержке и взаимодействии со стороны Байдена.

— Сегодня с полного согласия и в сотрудничестве с президентом министерство юстиции проводит плановый обыск в его доме в Ребохоте (штат Делавэр), — приводит телеканал слова Бауэра.

Об обнаружении секретных документов у Байдена стало известно 10 января. В тот день сотрудник одного из аналитических центров в США нашел соответствующие бумаги. Они были составлены во времена, когда действующий американский лидер занимал пост вице-президента.

После такой находки вокруг президента США разразился скандал. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок — в материале «Вечерней Москвы».