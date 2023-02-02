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Политолог Марков: Киев украл половину средств, которые были выделены Вашингтоном

Рафаэль Залян
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Марков: Киев украл половину средств, которые были выделены Вашингтоном
Фото: shutterstock

Украинское руководство украло половину выделенных Вашингтоном средств, а Белый дом будет стараться скрыть это от глаз других стран. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

— Если быть до конца откровенным, то Киев украл половину тех средств, которые были выделены Вашингтоном. И задача демократов теперь — сделать красивый фальсифицированный отчет, в котором эти украденные деньги невозможно будет найти, — сказал эксперт.

По словам Маркова, Конгресс США осведомлен о краже денег Киевом. Однако им на это все равно, так как в первую очередь конгрессменов заботит гонка за президентское кресло.

Чтобы не испортить образ президента Соединенных Штатов Джо Байдена демократы готовы оказать любую помощь Украине. Однако если мировое сообщество узнает о краже денег, то сам Белый дом обвинит в этом Киев.

Также Сергей Марков рассказал «ВМ», что республиканцы создали комиссию, с помощью которой они будут расследовать коррупцию на Украине. Тем самым они хотят доказать соучастие действующего лидера Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в этом коррупционном механизме.

Украина Коррупция США
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