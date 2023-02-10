Politico: Байден запросит у Конгресса крупнейший в истории США оборонный бюджет

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Администрация президента США Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории страны оборонный бюджет на 2024 финансовый год. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила газета Politico.

В статье говорится, что в бюджет войдут в том числе расходы на пополнение арсеналов страны, которые существенно сократились из-за поставляемой военной помощи Украине. Пентагон также намерен инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить свои запасы.

Журналисты отметили, что в Белом доме «очень близки» к тому, чтобы определиться с окончательным объемом бюджета. Ожидается, что итоговое решение обнародуют 9 марта.

В свою очередь замминистра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовые вопросы, заявил, что ожидает меньшей суммы по сравнению с той, которую Конгресс одобрил в 2022 году, передает Politico.

В конце декабря прошлого года Байден подписал закон о выделении 847,3 миллиарда долларов на оборонный бюджет страны на 2023 год. Ассигнования увеличились до рекордного показателя с 778 миллиардов в прошлом году.