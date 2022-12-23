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Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2023 год

Евгений Белоусов
В мире
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США на 2023 год
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении 847,3 миллиарда долларов на оборонный бюджет страны на 2023 год. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Белом доме.

— Закон обеспечивает жизненно важные преимущества и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает в себя важные органы для поддержки национальной обороны нашей страны, иностранных дел и национальной безопасности, — говорится в обращении президента.

Ассигнования увеличились до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году. Из них десять миллиардов выделены на военную помощь Тайваню и 800 миллионов — Украине. Кроме того, еще шесть миллиардов долларов из бюджета будут потрачены на «сдерживание России в Европе».

21 декабря состоялся визит президент Украины Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем ему нужна эта поездка, о чем он просил Соединенные Штаты и какие последствия возможны по его возвращению из Америки.

Аналитики газеты The Washington Post выразили мнение, что Зеленский не смог добиться цели своего визита и получить более мощное оружие для наступления. Подробнее о том, как долго США продолжат снабжать Украину оружием, — в материале «ВМ».

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