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Возвращение Крыма в состав Украины способно восстановить мир в стране. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет 26 февраля пообещал неприятный сюрприз для ВСУ, если они попытаются провести атаку на юге. По мнению политика, Россия способна ответить на любую агрессию.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина на самом деле может готовиться к атаке на Крым. Задача возвращения полуострова является для киевского режима одной из приоритетных, однако непонятно, смогут ли украинские военные ее выполнить.

В частности, поставки западного вооружения для ВСУ ограничены из-за того, что на протяжении последних десятилетий Запад снижал производство оружия, пояснил эксперт.