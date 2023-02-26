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Депутат Госдумы Шеремет пообещал неприятный сюрприз для ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Госдумы Шеремет пообещал неприятный сюрприз для ВСУ
Фото: пресс-служба Госдумы

При попытке наступления на юге ВСУ будет ждать сюрприз. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

— Это все популистские заявления, элемент информационной войны…. Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору, — цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению политика, Россия способна ответить на любую агрессию в ее адрес. По его мнению, все заявления об атаке на Крым не несут за собой ничего серьезного.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет реагировать на поставку Киеву западного вооружения. По словам политика, в таком случае придется отодвигать угрозу от своих границ.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Задача возвращения полуострова поставлена перед ВСУ, однако непонятно, смогут ли украинские военные ее выполнить.

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