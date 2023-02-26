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Шойгу: России придется отодвигать угрозы от границ в зависимости от выданного Киеву оружия

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Шойгу: России придется отодвигать угрозы от границ в зависимости от выданного Киеву оружия
Фото: Минобороны РФ

России придется отодвигать западную угрозу от своих границ в зависимости от выданного Киеву оружия. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

— Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом — прим. «ВМ»), — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что в случае отправки на Украину большого количества дальнобойных систем РФ будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ еще дальше. По его словам, Запад использует территорию Украины в качестве полигона для конфликта с Россией, поэтому наращивает военные поставки для Киева.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Эта задача стоит у киевского режима как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически. В частности, поставки западного вооружения для ВСУ ограничены из-за того, что на протяжении последних десятилетий Запад снижал производство оружия, пояснил эксперт.

Украина Оружие Сергей Шойгу Армия Россия
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