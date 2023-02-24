Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса из 12 пунктов

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В урегулировании кризиса на Украине нужно отказаться от менталитета холодной войны, следует уважать законные интересы безопасности всех государств. Об этом сказано на сайте МИД КНР в заявлении об урегулировании украинского кризиса, всего оно содержит 12 пунктов.

В первом пункте говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

— Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других государств, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран необходимо относиться серьезно и должным образом учитывать их, — сказано в заявлении.

Также Китай призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения РФ и Украины к диалогу. КНР готова играть «в этом отношении конструктивную роль».

Кроме того, китайские власти готовы содействовать постконфликтному восстановлению, они окажут в этом помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Китай предложение о встрече с представителями политических элит.