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Зеленский заявил, что Киев направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной

Евгений Жуков
В мире
Зеленский заявил, что Киев направил в Пекин предложение о встрече с китайской стороной
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о встрече с представителями китайских политических элит.

— Мы на уровне дипломатов этот сигнал передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем, это в интересах Украины, — заявил глава государства.

Кроме того, он подтвердил, что ему известно о «мирном плане» Китая, однако никакого документа он еще не видел. При этом сам факт того, что руководство Поднебесной начало говорить об Украине, Зеленский расценил положительно, передает РИА Новости.

В минувший вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И поделился с украинской стороной ключевыми пунктами плана по мирному урегулированию конфликта в республике.

В свою очередь политолог Дмитрий Журавлев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему китайская сторона начала предпринимать попытки урегулировать украинский кризис, а также что может быть в его мирном плане.

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