«Им нужна сильная Россия»: что предложит Китай для урегулирования украинского кризиса

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Китай ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Владимиром Путиным. Кроме того, ожидается, что на этой неделе Китай представит некий «мирный план» по конфликту вокруг Украины. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему Китай начал предпринимать попытки урегулировать украинский кризис, а также что может быть в его мирном плане.

Смена мирового лидера

По словам политолога, на данный момент происходит медленная смена мирового лидера, и Китаю очень нужна Россия в качестве союзника в противостоянии с США.

— Оно носит стратегический характер. Дело далеко не в Тайване, хотя для китайцев Тайвань, как для нас Донецк. Для них это тоже принципиальный вопрос. Но нужно понимать главное, что идет смена мирового лидера. Это происходит медленно, но неизбежно. В этих условиях китайцы и американцы борются. США не хотят отдавать лидерство, а Китай не хочет упускать свой шанс на лидерство, — рассказал Журавлев.

Эксперт отметил, что Китай уступает США в военной мощи. Именно поэтому КНР необходима поддержка России как сильного союзника и наша победа на Украине.

— Китай в ближайшие десятилетия не сможет сравняться с США по военной мощи. Однако вопрос о лидерстве стоит уже сейчас, а не через 30 лет. Именно поэтому Китаю позарез нужна сильная Россия, как противовес. Он гарантирует, что США в своем противостоянии с Китаем не будут использовать военные средства борьбы. Потому что если США захотят начать войну с Китаем, они победят, они сильнее. Пока сильнее. КНР нужна добившаяся целей спецоперации на Украине Россия, как доказательство ее мощи, — считает он.

С другой стороны, главными покупателями китайских товаров являются американцы и европейцы. Это означает, что Китай не может полностью однозначно встать только на нашу сторону, подчеркнул специалист.

— Если на них распространятся санкции, то это также будет сильный удар и по Соединенным Штатам, и по Китаю. Кроме того, вопрос Европы еще более сложный, так как один из путей поставки китайских товаров в европейские страны — это Россия. Это еще сильнее усложняет ситуацию, — сказал он.

Осторожная поддержка

Журавлев уверен, что Китай не встанет полностью на сторону России. Поддержка будет, но осторожной, с призывами к миру и переговорам.

— Я ожидаю поддержки со стороны Китая, но очень осторожной. Они будут призывать нас и Украину к миру, к переговорам, к решению вопроса. Они не скажут: «Мы на стороне России, уберите от нее руки прочь». Они будут говорить о мире, о покое и о порядке. Это не будет мирный план, как предложил Владимир Зеленский. В нем заведомо невыполнимые условия, которые позволяют Украине заявлять, что Россия отказалась от мира. Китайцы не будут прокручивать такую схему, им это невыгодно. Китаю нужен реальный мир на Украине. Ровно настолько, насколько он не нужен США, — заявил эксперт.

Журавлев отметил, что Китай будет искать реалистичное решение, которое устроило бы обе стороны. Он рассказал, какие могут быть варианты решения российско-украинского вопроса в мирном плане КНР.

— Однако я такого решения себе даже теоретически представить не могу. Что может удовлетворить и нас, и украинцев одновременно? Но ходят такие утечки, что они могут признать Крым российской территорией в обмен на остановку военных действий. Но украинская идеологическая колесница разогналась настолько, что такого они принять не смогут. Националисты возьмут президентский дворец штурмом, — сказал Журавлев.

Он подытожил, что сейчас нет точки, в которой мы могли бы договориться. Однако пока идет спецоперация на Украине, США не будут активничать на Тайване, что очень выгодно для Китая.