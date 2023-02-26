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В Чехии нашли способ прекращения конфликта между Россией и Украиной

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Чехии нашли способ прекращения конфликта между Россией и Украиной
Фото: Минобороны РФ

Украине для прекращения конфликта с Россией необходимо уступить часть своих территорий. Об этом заявил чешский политолог Оскар Крейчи.

— Наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине из всех выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. И тут никакие истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят, — цитирует Крейчи РИА Новости.

По мнению политолога, конфликт на Украине уже изменил мир, а от введенных против России санкций пострадали все. Крейчи надеется, что в этом году конфликт между странами закончится.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет реагировать на поставку Киеву западного вооружения. По словам политика, в таком случае придется отодвигать угрозу от своих границ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в ближайшие 100 лет сотрудничество и примирение России и Украины невозможно. По словам политика, перед этим Россия должна «измениться».

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