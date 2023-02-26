Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Индию раскритиковал мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине.

— С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены, — цитирует Шольца РИА Новости.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает вариант поставок оружия в Россию. Чиновник отметил, что окончательное решение по этому вопросу Пекин пока не принял.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.