Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Индию раскритиковал мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине.

— С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены, — цитирует Шольца РИА Новости.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай рассматривает вариант поставок оружия в Россию. Чиновник отметил, что окончательное решение по этому вопросу Пекин пока не принял.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.

Украина Китай Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте