Зеленский заявил, что не считает предложения Китая по урегулированию конфликта мирным планом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения Китая по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства КНР. Таким мнением украинский лидер поделился в ходе пресс-конференции в пятницу, 24 февраля.

— Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что сам факт начала обсуждения кризиса на Украине Китаем можно расценивать как положительное изменение. Он отметил, что в предложенном плане перечислены несколько тезисов схожих с позицией украинских властей. В связи с этим стоит работать дальше в этом направлении.

Несмотря на это, Зеленский заявил, что план, в котором нет пункта о выводе российских войск, Киеву не подходит, передает РИА Новости.

Похожее мнение имеет и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Комментируя данную инициативу, он заявил, что не считает предложения китайского руководства мирным планом. По его словам, они только суммируют звучавшие ранее положения.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», почему Китай начал предпринимать попытки урегулировать украинский кризис. По словам эксперта, на данный момент происходит медленная смена мирового лидера, и Китаю очень нужна Россия в качестве союзника в противостоянии с США.