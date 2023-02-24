Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Не мирный план»: Боррель прокомментировал предложения КНР по решению кризиса на Украине

Евгений Жуков
В мире
«Не мирный план»: Боррель прокомментировал предложения КНР по решению кризиса на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает предложения из 12 пунктов китайского руководства по урегулированию ситуации на Украине мирным планом. Таким мнением он поделился в пятницу, 24 февраля.

— Это, скорее, позиционный документ, а не мирный план, — отметил европейский дипломат.

Он также добавил, что предложение Пекина суммирует звучавшие ранее положения, передает РИА Новости.

Речь идет об инициативе по урегулированию украинского кризиса, предложенной Китаем. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по дипломатическим каналам уже направил в Китай предложение о встрече с представителями политических элит. Сам документ он не видел.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что если позиция Китая по существующему конфликту на Украине не будет услышана, это может привести к серьезным последствиям.

Украина Жозеп Боррель Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте