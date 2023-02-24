«Не мирный план»: Боррель прокомментировал предложения КНР по решению кризиса на Украине

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не считает предложения из 12 пунктов китайского руководства по урегулированию ситуации на Украине мирным планом. Таким мнением он поделился в пятницу, 24 февраля.

— Это, скорее, позиционный документ, а не мирный план, — отметил европейский дипломат.

Он также добавил, что предложение Пекина суммирует звучавшие ранее положения, передает РИА Новости.

Речь идет об инициативе по урегулированию украинского кризиса, предложенной Китаем. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по дипломатическим каналам уже направил в Китай предложение о встрече с представителями политических элит. Сам документ он не видел.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что если позиция Китая по существующему конфликту на Украине не будет услышана, это может привести к серьезным последствиям.