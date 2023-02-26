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Глава ЦРУ Бернс: США убеждены, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава ЦРУ Бернс: США убеждены, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Американские власти уверены, что Китай рассматривает возможность поставок вооружений России. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

— Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники, — сказал он.

При этом китайское руководство на данный момент не приняло окончательного решения по вопросу поставок, подчеркнул Бернс. В связи с этим американские власти «посчитали важным четко донести (до руководства КНР — прим. «ВМ»), какие у этого будут последствия», цитирует сообщение ТАСС.

24 февраля Китай опубликовал принципы разрешения украинского кризиса из 12 пунктов. В первом пункте говорится, что «должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что военный конфликт между США и Китаем может начаться ближе к 2030 году, однако Пекин, несмотря на принуждения, не желает войны с Вашингтоном. По его мнению, Белый дом уже готовится к столкновению, так как воспринимает противника как угрозу лидерству США в мире.

Оружие ЦРУ Россия США Китай
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