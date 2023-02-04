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Политолог Светов: Военный конфликт между США и Китаем может начаться ближе к 2030 году

Анастасия Харламова

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В мире
Политолог Светов: Военный конфликт между США и Китаем может начаться ближе к 2030 году
Фото: shutterstock

Военный конфликт между США и Китаем может начаться ближе к 2030 году, однако Пекин, несмотря на принуждения, не желает войны с Вашингтоном. Об этом «Вечерней Москве» заявил политолог Юрий Светов.

— При нынешнем президенте США Джо Байдене принята стратегическая доктрина, в которой сказано, что острый противник США — это Россия. А Китай является стратегическим противником Соединенных Штатов, — сказал специалист.

Вашингтон, по мнению политолога, уже готовится к столкновению с Пекином. Делает он это из-за того, что воспринимает противника как угрозу их лидерству в мире.

Китайцы, подчеркнул эксперт, не претендуют на это столкновение. Китаю по силам потеснить США с экономического пьедестала, но это не значит, что он желает войны, заключил политолог.

Светов также рассказал «ВМ», насколько в настоящее время напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами. Политолог также объяснил, как будет действовать Россия, если произойдет военный конфликт между Китаем и США.

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