«Они уже готовятся к столкновению»: могут ли отношения Китая и США перейти в открытый военный конфликт

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В Пентагоне заявили об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, насколько сейчас напряжены отношения США и КНР, а также может ли начаться активный конфликт между странами.

Совпадение?

По словам специалиста, появление китайского воздушного шара над территорией США может быть определенным «совпадением»:

— Сейчас происходит интересная ситуация, связанная с китайским воздушным шаром. После войны американцы назначили СССР своим врагом и начали активную разведывательную деятельность. Аналогичные воздушные шары летали над нашей территорией и были постоянным предметом острых стычек между государствами. А теперь вдруг его применил Китай. Это можно назвать определенным «совпадением». Дроны, которые пролетели над Южной Кореей и ее столицей Сеулом, были запущены Северной Кореей. А теперь якобы китайский воздушный шар летит над США, — сказал он.

Эксперт отметил, что этот запуск произошел в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, чтобы не допустить улучшения отношений между странами:

— Ранее было анонсировано, что впервые за пять лет госсекретарь США встретится с руководителем КНР Си Цзиньпином. Здесь можно строить самые разные домыслы. Возможно, что этот запуск шара инициирован китайскими военными, которые не хотят разрядки в отношениях с Соединенными Штатами.

На данный момент существует угроза срыва визита Блинкена в Китай, а также возможно обострение отношений между странами. Тем не менее к развитию военного конфликта это не приведет, считает Светов.

— Прямого военного столкновения в ближайшее время не будет. Сейчас еще не пришло время. Китайцы действуют планомерно. Си Цзиньпин объявил, что армия КНР должна быть перевооружена к 2027 году, — рассказал эксперт.

США не готовы к войне

Политолог напомнил, что в США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Но при этом оснащение кораблей этими ракетами назначено только на 2025 год.

— На данный момент американцы тоже не готовы к военному столкновению с Китаем. Они спешат, но не готовы. Кроме того, в тылу данного столкновения у США находится Россия, которую они пока «не усмирили», — подчеркнул специалист.

Как считает Светов, военный конфликт между США и Китаем может начаться ближе к 2030 году. Однако Китай не хочет войны с США, но страну принуждают к этому:

— При нынешнем президенте США Джо Байдене принята стратегическая доктрина, в которой сказано, что острый противник США — это Россия. А Китай является стратегическим противником Соединенных Штатов. К столкновению с Китаем они уже готовятся. США хотят воевать с Китаем только потому, что они воспринимают КНР как угрозу не военную, а угрозу их лидерству в мире. Китайцы не претендуют на это столкновение. Безусловно, Китай может потеснить США с места первой экономической позиции в мире. Но это не значит, что они хотят войны. Штаты сами к этому принуждают КНР.

Поддержка на словах

Собеседник «ВМ» объяснил, как будет действовать Россия, если произойдет военный конфликт между Китаем и США.

— В случае конфликта Россия будет поддерживать Китай так же, как нас поддерживают сейчас, то есть на словах. Мы не будем ввязываться в войну на стороне одной из супердержав. Сейчас мы показываем Китаю, как надо воевать за свои интересы на Украине. А Китай показывает нам, как надо поддерживать своего союзника, не влезая в этот конфликт в ущерб своим интересам. Мы точно так же себя поведем, — подытожил политолог.