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Глава ЦРУ считает конкуренцию США с Китаем более интенсивной, чем когда-то с СССР

Егор Провоторов
В мире
Глава ЦРУ считает конкуренцию США с Китаем более интенсивной, чем когда-то с СССР
Фото: shutterstock

Конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. Таким мнением в четверг, 2 февраля, поделился директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

Как написала на своей странице в социальной сети Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете, глава ЦРУ заявил, что конкуренция Вашингтона с Пекином является «уникальной по своим масштабам». По мнению Бернса, она охватывает весь мир и множество сфер.

— Она может быть даже более интенсивной, чем конкуренция с СССР, — подчеркнул глава американской разведслужбы.

В конце января обозреватель французского портала Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят союзников для военных действий против КНР, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с РФ.

США изучают способность Китая к сопротивлению, потому что считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у Америки могут появиться и другие задачи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

ЦРУ США Китай
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