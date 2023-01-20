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Обозреватель Boulevard Voltaire Лассе сообщил о подготовке США к конфликту с КНР

Юлия Курганова
В мире
Обозреватель Boulevard Voltaire Лассе сообщил о подготовке США к конфликту с КНР
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты готовят союзников для военных действий против КНР, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с РФ. Об этом заявил обозреватель французского портала Boulevard Voltaire Фредерик Лассе.

Он оценил слова американского генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты о конфликте на Украине, который признал, что после 2014 года Америка готовилась к будущему противостоянию, обучая украинских военных и прорабатывая способы поддержки страны.

— Мы называем это театром. Мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах, — заявил он.

Журналист считает, что Штаты теперь готовят «театр» войны с Китаем. При этом заявления генерала прозвучали вскоре после визита премьера Японии в США, в тот момент, когда Токио и Берлин отказываются от пацифистской позиции, которой они придерживались после завершения Второй мировой войны.

Данные радикальные перемены поощряются Америкой, перспектива предстоящей конфронтации с КНР заставляет США ускорить укрепление союзов со странами по другую сторону Атлантического и Тихого океанов, заявил Лассе.

США изучают способность Китая к сопротивлению, потому что считают его стратегическим соперником. Именно кризис на Тайване может стать новой целью Штатов вместо Украины. При этом, если на следующих выборах сменится президент, у Америки могут появиться и другие задачи. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

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