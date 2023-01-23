Как Россия может запретить Китаю поставлять НАТО редкий металл, используемый для создания оружия

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Россия вправе потребовать от Китая не поставлять транзитом через ее территорию товары в Европу, которые в будущем могут быть использованы против безопасности РФ. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя сообщение Bloomberg о том, что через Россию поставляются металлы из КНР для вооружений НАТО.

Согласно статье, опубликованной Bloomberg, Россия стала ключевым звеном поставок редкоземельных металлов из Китая в ЕС. Среди прочего они необходимы для производства компонентов современных вооружений. Например, китайский лантан применяется западными производителями бронебойных боеприпасов, а вольфрам нужен для производства противотанкового оружия.

По словам собеседника «ВМ», Россия действительно выступает ключевым звеном поставок редкоземельных металлов из Поднебесной в страны Запада. И при желании официальная Москва может потребовать от Пекина, чтобы транзитный груз не содержал потенциально опасных предметов.

— Можно дипломатическим путем склонить Китай поставлять через Россию товары исключительно в дружественные страны, — считает Холод. — Но лавочку прикрыть будет тяжело. Схема поставок простая: китайцы у себя загружают товар в железнодорожные контейнеры и через железнодорожные пути направляют транзитом через РФ в заданный пункт, осведомляя конечного потребителя о том, что Россия является страной-транзитером поставляемого товара.

Добиться прекращения такого сотрудничества можно лишь с согласия официального Пекина, заверил экономист.

— Единственное, что можно сейчас сделать, так это договориться с Китаем о том, какие товары можно поставлять через нашу территорию, а какие нет, — уточнил Холод. — Если какая-то категория сырья будет использоваться странами ЕС в дальнейшем во враждебных по отношению к РФ целях, в таком случае можно ограничить такие поставки через нашу страну путем переговоров с КНР, чтобы они искали обходные пути транзита.

Специалист заверил, что это очень сложный процесс.

— Да и потом, зачем ухудшать хорошие отношения с Китаем, который является для нас стратегическим партнером, — отметил экономист.

Эксперт напомнил, что редкоземельный металл, который так необходим европейским странам, является незаменимым компонентом для изготовления такого вида вооружения, как:

радиолокационные ловушки;

единые ракеты класса «воздух-земля»;

внеатмосферные спутники-перехватчики;

системы наземного базирования для перехвата баллистических ракет;

бронебойный снаряд.

— Однако металлы используются также в абсолютно разных сферах. Это космическая отрасль, машиностроение — изготовление каталитических нейтрализаторов дизельных и бензиновых авто, — добавил Холод.