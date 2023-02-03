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Приметы и советы

Пентагон засек китайский разведывательный воздушный шар в небе на севере США

Егор Провоторов
В мире
Пентагон засек китайский разведывательный воздушный шар в небе на севере США
Фото: defense.gov

Пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет. Об этом говорится в распространенном в четверг, 2 февраля, заявлении пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера.

Он назвал объект разведывательным воздушным шаром и подтвердил, что тот находится над континентальной частью США. По словам представителя Пентагона, американские власти, включая Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, продолжают наблюдение за объектом и отслеживают его перемещение.

Райдер заметил, что шар сейчас перемещается на высоте значительно большей, нежели та, на которой осуществляются коммерческие авиаперевозки, поэтому не представляет какой-либо угрозы для американцев.

— После того как шар был обнаружен, власти США незамедлительно приняли меры, чтобы препятствовать сбору важной информации, — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, слова которого приводит ТАСС.

Накануне глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом.

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