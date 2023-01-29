«Чужими руками»: политолог Марков объяснил, почему война между РФ и НАТО невозможна

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В Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Марков, комментируя слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности альянса к прямому противостоянию с Россией.

Марков подчеркнул, что Запад максимально вооружает Украину именно с целью, чтобы арена военных действий ни в коем случае не перешла за границы этого государства.

— В НАТО не хотят прямого столкновения с Россией, это очевидно, — сказал политолог. — Главный лозунг Европы в этой войне — stay behind (оставайся позади — прим. «ВМ»). То есть они косвенно готовы помогать украинцам воевать против российской армии, но сами впрягаться не будут, так как боятся, что открытое противостояние РФ и НАТО неизбежно приведет к ядерной войне. Это не нужно ни нам, ни Западу.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что единственный политический лидер, который «спит и видит», как поле военных действий переходит с Украины на территорию России или Европы, — это Владимир Зеленский.

— Только Зеленский мечтает, чтобы война вышла за пределы границ Украины и переросла в нечто более масштабное, — продолжил Марков. — Но все его попытки спровоцировать Европу на открытый конфликт с РФ не увенчивались успехом. Достаточно вспомнить про историю с украинскими ракетами, оказавшимися на польской территории.

По мнению собеседника «ВМ», Запад слишком прагматичен, чтобы ввязываться всецело в полномасштабное столкновение. НАТО куда выгоднее поставлять оружие и наблюдать за полем битвы, подбадривая украинцев и далее погибать за «перспективы Европы», чьей частью Украина до сих пор не является.

В заключение политолог полностью исключил сценарий прямого противостояния ВС РФ и натовских военных.

О том, что в НАТО готовы к открытой войне с Москвой, стало известно в субботу, 28 января. Адмирал, председатель военного комитета альянса Роб Бауэр в эфире португальского телеканала RTP заметил, что после начала украинского кризиса НАТО решило усилить восточный фланг военного блока, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.