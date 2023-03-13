Студент Московского авиационного института Владислав Панчев на образовательной выставке «Навигатор поступления» в Центре международной торговли знакомит абитуриентку Анастасию Иванову с информацией по своему вузу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 марта в столице завершилась образовательная выставка «Навигатор поступления». «Вечерняя Москва» узнала, куда хотят поступать современные абитуриенты и как они делают свой выбор.

До начала сдачи единого госэкзамена остаются считаные месяцы, и для абитуриентов наступает важный момент — выбор будущего образовательного учреждения. Сотни учащихся выпускных классов подходят к этому событию ответственно, многие посещают дни открытых дверей в столичных вузах. Но единой информационной базы для абитуриентов пока нет. Поэтому на помощь школьникам и их родителям приходит выставка «Навигатор поступления», где представители столичных колледжей, институтов и университетов рассказывают об условиях поступления. Обойдя все стенды, почти каждый посетитель набирает целую стопку буклетов и справочных материалов. Ученица одной из столичных школ Анастасия Иванова не исключение.

— Я учусь в восьмом классе, но решила заранее выбрать колледж, чтобы было время подготовиться к поступлению, — говорит девушка. — Так как я состою в рядах Юнармии, скорее всего, выбор падет на учреждение с военным уклоном. В дальнейшем мне хотелось бы защищать свою страну и отстаивать ее интересы.

Благо в Москве с этим проблем не возникнет. Во многих вузах в наличии военные кафедры, действуют различные патриотические клубы, есть возможность с первого курса проходить практики и стажировки по профилю.

В рамках выставки были организованы мастер-классы, на которых желающим объясняли, как лучше подготовиться к ЕГЭ, подойти к выбору предметов и вузов. Посетители также могли побывать на профориентационных лекциях, узнать об особенностях тех или иных специальностей, пройти тесты и выявить наличие склонности к какой-либо профессии.

По словам специалиста по кадрам Елены Лондарь, такие мероприятия важны для подростков, которые зачастую плохо ориентируются в современных специализациях и реалиях рынка труда.

— Многие родители советуют детям выбирать популярные специальности, но не всегда учитывают интересы, таланты и способности ребенка, — говорит Лондарь. — Поэтому при выборе пути подобные выставки помогают. Чем больше информации у абитуриентов, тем более осознанный выбор они совершают.

Но, добавляет Елена Лондарь, ребята могут особо не переживать: без работы молодые специалисты не останутся. Ведь из-за демографического спада 1995–2010 годов квалифицированных рабочих рук на рынке не хватает, за перспективных студентов идет борьба.

Кстати, мэрия Москвы рассмотрела вопрос о реализации государственной программы «Столичное образование» в 2022–2023 годах. Приоритетной названа адаптация колледжей под требования работодателей: совместная подготовка специалистов, стажировки и практики.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2022 году специальности «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция» получили 52 тысячи и 26 тысяч студентов. Диплом по «Информатике» — 9 тысяч выпускников. Специальность «Образование и педагогика» в прошлом году получили 8,9 тысячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сапронова, председатель комитета по вопросам образования Московской торгово-промышленной палаты:

— Профориентационные мероприятия — это ключ к получению востребованных и высококвалифицированных специалистов. Важно, чтобы абитуриент имел представление о том, кем он хочет стать и где он может получить профессию. Безусловно, закрыть все вопросы профориентации аналогичные мероприятия не смогут в силу формата и времени, отведенного на них. Но они становятся неотъемлемым звеном в подготовке кадров и дают возможность увидеть существующую на рынке труда вариативность.