В столичном парке «Патриот» провели военно-спортивную игру «Прорыв»

Участник военно-спортивной игры «Прорыв» Александр Щербаков под наблюдением инструктора стреляет по мишеням из охолощенного автомата Калашникова в Центре военно-тактических игр парка «Патриот» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В парке «Патриот» для школьников провели военно-спортивную игру «Прорыв». Ребята стреляли из автомата, проходили полосу препятствий и соревновались в ловкости.

Участники игры, братья Александр и Андрей Щербаковы готовятся к прохождению большой полосы препятствий в Центре военно-тактических игр парка «Патриот». Игорь Щербаков поддерживает сыновей советом, дает им наставления. И вот по команде координатора Саша первым бежит покорять полосу препятствий. Смелости ему не занимать!

Первое непростое препятствие — «Туннель Купера». Мальчик довольно ловко перебегает между боковых стен, собранных из деревянных ящиков, перепрыгивает здоровенную покрышку от грузовика. Но дальше — больше. Саше нужно пройти еще одно препятствие, не задев головой поперечные рейки наверху. Бежать приходится пригнувшись, и тут надо быть осмотрительным, чтобы не потерять время и силы... Прошел! А вот и еще один сложный этап — «Паутина»: натянутые во всех направлениях пересекающиеся тросы образуют запутанную трехмерную конструкцию. Саша замедляется, заметно, что он немного растерялся. Андрей, стартовавший следом за старшим братом, буквально наступает тому на пятки.

От Андрюши практически не отстает Милана Антонова. Юная москвичка не хуже мальчишек справляется со всеми препятствиями, вот она обгоняет Сашу, первой прорвавшись сквозь «Паутину». Впрочем, паучья ловушка не смогла надолго задержать мальчика.

Прижавшись плотно к земле, он ужом проползает под веревками: поначалу не совсем удачно — несколько раз Саша задевает макушкой подвешенные на тонкой проволоке сигнальные колокольчики, но потом, осознав свою ошибку, опускает голову ниже и чисто завершает это испытание.

Отдышавшись после насыщенной разными испытаниями полосы препятствий, Саша, Андрей, Милана вместе с другими участниками отправляются на огневой рубеж — стрелять из автомата Калашникова. Разумеется, все оружие охолощенное, стрельба ведется не боевыми, а специальными имитационными боеприпасами.

— Мне этот этап понравился больше всего, — делится впечатлениями Саша. — Весело стрелять по мишеням и попадать в цель.

А вот его младшему братишке больше по душе пришлась «Паутина».

— Я уже два года занимаюсь гимнастикой, поэтому сложно мне не было, — объясняет Андрюша. — А вообще я много каким спортом занимаюсь: хожу на баскетбол, шахматы, настольный теннис и плавание.

Такой серьезный набор дает результаты — младшеклассник к финишу почти и не запыхался, проходя полосу препятствий наравне с ребятами постарше, которым уже по 11–12 лет.

Милане Антоновой «Прорыв» тоже очень понравился.

— Когда стреляли из автомата, надевали наушники, потому что звук выстрела очень громкий. Я никогда раньше не стреляла из автомата, поэтому это был очень интересный и новый для меня опыт, — улыбается она.

Игорь Щербаков, отец Саши и Андрея, считает такие игры очень полезными, так дети учатся быть внимательными, собранными, усваивают правила безопасности.

— Считаю, что в современную школу нужно вернуть допризывную подготовку. Надо брать все самое лучшее из советской системы образования и внедрять ее в российскую, — говорит Щербаков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Метелев, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике:

— Учитывая последние события, в стране повысился спрос на мероприятия патриотической направленности. Именно поэтому столичную молодежь, например, регулярно погружают в культурные события военно-спортивного характера. Важно, чтобы к ним привлекали внимание не только взрослых, но и детей. Ведь любовь в своему Отечеству необходимо формировать со школьной скамьи.