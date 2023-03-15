Кадры всех возрастов переобучают под рынок: в Москве стартовала Международная конференция и выставка HR-отрасли

Представитель атомной госкорпорации Ирина Добровлянская презентует платформу дистанционного обучения для сотрудников. С ее помощью специалисты могут повышать свою квалификацию и личностные навыки / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 марта в Москве стартовала 32-я Международная конференция и выставка HR-отрасли. «Вечерняя Москва» узнала о новых вызовах времени и проектах в этой сфере.

Перед представителем атомной госкорпорации Ириной Добровлянской — три монитора. На одном из них отображаются панели с названиями различных курсов для сотрудников ядерной отрасли России. Участникам мероприятия, которые расположились вокруг стола, Ирина рассказывает о содержании занятий, отображенных на экране.

— Это курсы платформы дистанционного обучения, которую создали в 2020 году для сотрудников атомной отрасли, — говорит Добровлянская. — Каждый специалист корпорации — самостоятельно или по рекомендации руководителя — может пройти один из учебных блоков, чтобы повысить свои профессиональные навыки. Самые популярные из них связаны с особенностями сооружения атомных блоков, развитием лидерских качеств и личностным ростом.

По словам представителя госкорпорации, сейчас на платформе дистанционного обучения зарегистрированы около 170 тысяч пользователей. Для них доступны более трех тысяч курсов. Ведь чем более профессионально развит сотрудник компании, тем более плодотворной окажется его работа.

Особенно это касается молодых специалистов. Для них разрабатывают множество инициатив, помогающих определиться с профессией и местом работы.

Заместитель руководителя проекта «Больше, чем работа» Алина Золански рассказала о программе, которая дает возможность студентам всех курсов познакомиться со спецификой работы российских организаций.

— Поездки участников проекта на предприятия мы организуем по большей части в формате экспресс-стажировок, когда команда от 15 человек в течение 3–4 дней знакомится с тем, чем они могут заниматься после получения диплома, а также с корпоративной культурой предприятия, — говорит Золански.

С августа 2022 года в «Больше, чем работа» приняли участие более десяти тысяч человек.

— В проекте принимают участие студенты из всех регионов, в том числе несколько групп московских студентов. Они приезжали на предприятия Пскова, Твери и Магнитогорска, — сказала Золански.

Сейчас к проекту присоединилось более 140 компаний. В дальнейшем количество партнеров и географию проекта планируют расширять. Все разработки и проекты HR-сектора создаются с учетом вызовов, с которыми сталкиваются специалисты по работе с персоналом. Главный из них — дефицит кадров.

— Чтобы противостоять этому вызову, мы переобучаем наших работников на специальности, которые будут популярны в будущем. Например, многие наши бухгалтеры, которые работают в программе 1C, становятся прекрасными аналитиками, — говорит директор по персоналу атомной госкорпорации Наталья Пичугина.

По ее словам, сегодня важно обеспечить возможность переобучения взрослых работников, поскольку уже к 2030 году на рынке будут в основном люди от 50 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Ермилин, организатор Международной конференции и выставки HR-отрасли:

— Мы стараемся ориентироваться на представителей бизнеса, которые на конференции могут высказать свои пожелания, а также понять, как устроен HR-сектор. Ведь грамотный специалист по работе с персоналом — это правая рука собственника бизнеса или генерального директора предприятия. Важно использовать самые лучшие российские практики в этой сфере. И не ждать три или четыре года, а внедрять их уже «завтра».