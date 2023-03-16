Весна тормозила строительство: как строили метрополитен в 1934 году

Фото: Главархив Москвы

Март 1934 года, в Москве строится метро. Пока жители радуются приходу тепла, рабочие под землей готовятся бороться с буйством талых вод. Как встречали весну строители подземки, рассказала «Вечерняя Москва» в номере от 15 марта того года.

К приходу тепла рабочие готовились, как к сражению.

«Во всех открытых траншеях установлены мощные резервные насосы. Подвозятся аварийные запасы лесных материалов, прессованной соломы и мешков. Дворы домов, расположенных вдоль траншей, очищаются от снега. Роются новые водостоки (полуметровые канавы). Они присоединяются к городским стокоприемникам. Вдоль траншей, расположенных в более низких местах, возводятся глиноземные бровки», — писала «Вечерка».

В то же время работа кипела и на заводе «Электросвет», для которого весна началась также совсем не радужно. Однако дело тут уже было совсем не в погодных условиях.

«На заводе «Электросвет» изготовлены опытные образцы электроосветительной арматуры для вагонов метро — прожекторы, сигнальные фонари, плафоны. Молочное стекло для арматуры должен был дать завод «Красный май» (Вышний Волочек), но он... потерял чертежи. Это задерживает испытания арматуры», — говорилось в «Вечерке».

Однако завод «Электросвет» не простаивал. Он начал выпуск светильников для тоннелей под названием «Альфа».

«Они сконструированы таким образом, что нить лампы не будет видна вагоновожатому. Лампа так же отгорожена от окон вагона, чтобы мелькание света не утомляло и не раздражало глаза пассажиров. Весь поток света направляется на рельсы», — сообщала газета, отмечая, что в конце марта первые образцы светильников будут испытаны на одном из готовых участков метрополитена.

В целом весна того года оказалась крайне важной. На Кузнецком заводе в Западной Сибири готовились к прокату рельсов для подземки. Их к маю должны уже были доставить в Москву.

«Первая партия шпал для метро находится сейчас в Рязани и ожидает пропитки креозотом», — сообщала газета.

«Вечерка» подчеркивала, что управление наркомата путей сообщения должно ускорить отпуск метрострою креозота. В противном случае из-за паводка шпалы могли бы не попасть в срок на строительство подземки. Так же в заметке говорилось о первой партии балласта для путей, которые уже на тот момент прибыли в Москву с украинских карьеров.

ЦИФРА

20 тысяч шпал было заготовлено для первой партии поставки на строительство метрополитена.

КСТАТИ

Метрополитен не сразу сравнялся с наземным транспортом по количеству перевезенных пассажиров. В первые месяцы работы москвичи и гости столицы воспринимали метро как аттракцион для катания.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО

Куратор строительства метрополитена Лазарь Каганович лично проверял удобство вагонов первых серий. Именно по его распоряжению дерматиновая обивка диванов была заменена на натуральную кожу. Чтобы любой пассажир чувствовал себя как в вагоне первого класса.