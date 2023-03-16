Растем за счет регионов: больше жителей в Москве стало вовсе не из-за мигрантов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Какие тенденции можно отметить в столице, анализируя итоги недавней всероссийской переписи, «Вечерней Москве» рассказал член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Как выяснилось в ходе переписи, население столицы уже перевалило за 13 миллионов. Из них на втором месте после русских оказались татары (84 тысячи человек), на третьем — армяне (68 тысяч), на четвертом украинцы — (почти 59 тысяч), на пятом — азербайджанцы (37 тысяч). Но если эти результаты все же можно назвать предсказуемыми, то другой итог переписи — появление новых национальностей — заставил задуматься экспертов. К примеру, в столице, как выяснили переписчики, живут 1229 казаков и 75 поморов.

Юрий Московский считает, что казаки и поморы — это не национальность, а форма самоидентификации.

— Как люди себя называют — это их личное дело. Главное, чтобы этой историей не воспользовались деструктивные силы, — пояснил эксперт. — Несуществующие национальности могут стать бомбой замедленного действия. Сначала в этой среде рождается местная элита, которая хочет создания отдельного государства. Потом появляется страна или ряд стран, поддерживающих «право наций на самоопределение». И вот вам гражданская война. Конечно, ни от условных поморов, ни от казаков, ни от сибиряков или тверян — а так себя тоже называют — такой опасности не стоит ожидать. Но если мы хотим сохранить межнациональный мир и Россию как единое государство в вопросах новых «национальностей», нужно быть предельно аккуратными.

Удивляет в итогах переписи и еще один факт: национальность почти трех миллионов человек осталась неизвестной.

— Дело не в том, что люди не хотели свою национальность называть. Просто переписчики не застали их дома и занесли в переписные листы на основании данных домовых книг. А там национальность не указана, — пояснил Юрий Московский.

По его словам, перепись выявила важные тенденции.

— Во-первых, темпы роста населения Москвы резко выросли. В предыдущие десятилетия оно росло в среднем на миллион человек. А за последние 10 лет — уже на 1,5 миллиона. Значит, наш город привлекателен для жизни. Во-вторых, основной прирост населения, судя по переписи, произошел за счет жителей России. В основном из европейской части страны, и свыше 90 процентов из них — русские, — пояснил эксперт. — Версия о том, что Москва растет за счет приезжих из стран СНГ, что столица России уже не русский город, — очевидная глупость. Русских, судя по переписи, у нас около 92 процентов населения. Но и представители иных национальностей сюда перебираются, ведь тут их никто не обидит. Если бы в Москве кого-то притесняли, люди бы сюда не ехали.

В целом же, как пояснил Юрий Московский, население столицы растет по тому же принципу, что и в СССР.

— Люди приезжали сюда, главным образом, из центральной части России, чтобы работать на предприятиях города. Часть этих предприятий сохранилась, но большинство рабочих мест дают непроизводственные компании, госорганы, сфера услуг. Однако к нам так и приезжают чаще из центральной части России.

При этом и граждане СНГ, осев в столице, быстро ассимилируются. Как пояснил эксперт, их дети, посещая детсады и школы, быстро учат русский язык и становятся обычными россиянами со своими национальными корнями.