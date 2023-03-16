Современные больницы и школы украсят мегаполис

Сотрудница новой поликлиники Анастасия Романова рассказывает посетителям, какие услуги они могут получить в медицинском учреждении и на каких этажах расположены кабинеты администрации и участковых врачей / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Важной идеей программы реновации является не только строительство новых домов, но и создание комфортных городских пространств для жителей.

Без комфортной и благоприятной социальной среды трудно сегодня представить жизнь современного горожанина.

Опережающее формирование новой социальной инфраструктуры, возведение спортивных и культурных объектов, учреждений здравоохранения, создание мест досуга и сферы услуг — открытие магазинов и аптек, кафе и ресторанов, сервисов бытовых услуг в шаговой доступности с учетом прироста населения обеспечит физическое и психологическое здоровье не только участникам программы реновации, но и всем жителям мегаполиса.

— В рамках программы реновации в столице будет построено более 400 социальных объектов — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Социальные, спортивные и культурные объекты, которые появятся благодаря программе реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам, — отметил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Так, уже в этом году планируется приступить к строительству трех медицинских объектов. Например, в районе Царицыно, в кварталах 1, 4, 14, 14б, возведут подстанцию скорой медицинской помощи на шесть машино-мест. Как показала практика в период борьбы с коронавирусной инфекцией, подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве.

Комплекс из школы для 350 учеников и детского сада на 175 воспитанников возведут на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора. Его площадь составит 9,7 тысячи квадратных метров.

В столичном районе Нижегородский, в кварталах 78, 79, 80, по городской программе реновации предусмотрено строительство общеобразовательной школы на 600 ученических мест и детского сада с бассейном на 275 мест.

Новая точка притяжения появится у жителей поселка Шишкин Лес — к 2025 году здесь построят новый культурно-досуговый центр. Он станет местом отдыха как для новоселов по программе реновации, так и для всех жителей поселка, которые могут провести здесь свой досуг.

Кстати, столичная программа реновации стартовала летом 2020 года именно в поселке Шишкин Лес — для переселенцев были переданы два дома — владение 9, корпус 1, и владение 21, корпус 1.

Первыми новоселье отметили жители 15 ветхих зданий в поселках Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевское.

В районе Бутырский на улице Милашенкова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. К проектированию планируется приступить в ближайшее время.

Совсем недавно в районе был достроен физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном на улице Большая Новодмитровская, 63. Он расположен на территории Колледжа по подготовке социальных работников. Посещения предусмотрены как для учащихся и сотрудников колледжа, так и для жителей района.

Бассейн смогут также использовать и маломобильные люди — для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник. Главные входы в здание выполнили на уровне земли, что делает комплекс не только удобным для маломобильных людей, но и более открытым и современным.

Кроме того, в новых кварталах появятся и встроенно-пристроенные объекты образования, культуры, медицинские учреждения, которые смогут разместиться на первых этажах жилых домов, построенных по городской программе реновации.

ЦИФРА

30 социальных объектов планируется построить в Москве до конца 2026 года в рамках программы реновации.