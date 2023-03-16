Для пациентов поликлиники предусмотрели удобные зоны ожидания

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала года в Москве завершили строительство двух детско-взрослых поликлиник на 750 посещений в смену каждая. Первая располагается на пересечении улиц Волынская и Авиаторов в Солнцеве. Второе здание возвели на Дмитровском шоссе, 107г.

Проект — индивидуальный, разработан в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. В здании расположены филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86, где будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Медицинскую помощь будут получать 66 тысяч жителей Дмитровского района — около 58 тысяч взрослых и восемь тысяч детей.

— В Дмитровском районе, вы сами знаете, поликлиники старенькие, небольшие, людей проживает много — новые районы растут, метро строится, развивается район. Поэтому мы приняли решение построить здесь новую поликлинику — хорошего уровня, оснащенную всем необходимым современным оборудованием, и детскую, и взрослую в одном месте, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения медучреждения.

Потоки пациентов пересекаться не будут — поликлиника разделена на два блока с отдельными входами. Кабинеты врачей разместили с учетом предполагаемых потоков пациентов. Наиболее часто посещаемые специалисты, кабинеты забора крови и анализов, а также кабинеты дежурных врачей располагаются на нижних этажах. Менее востребованные и административные кабинеты — на верхних. Это снизит вероятность возникновения очередей. Для пациентов предусмотрены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами и мягкими диванами. Понятная навигация позволит без труда находить нужный кабинет. Поликлинику оснастили современным медицинским оборудованием. В рабочих кабинетах медперсонала установили компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.

Для врачей и медсестер оборудованы уютные комнаты отдыха, где они смогут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты врачей оснастят эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами.

Дмитровский район — один из динамично развивающихся на севере Москвы. В нем идет активное жилищное строительство, поэтому новое здание поликлиники будет очень востребовано у жителей района.

— Сегодня на территории Дмитровского района для переселения по программе реновации строят 4 жилых дома. С момента старта программы реновации в районе ввели в эксплуатацию 4 жилых дома. Всего в этом районе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 55 домов, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

СПРАВКА

В Дмитровском районе улучшится транспортная ситуация — в следующем году завершат реконструкцию Дмитровского путепровода. На обновленном путепроводе будет по четыре полосы движения в каждом направлении. Работы проводят без остановки движения на Дмитровском шоссе. Кроме того, в рамках производимых работ здесь также выполнят реконструкцию участка Дмитровского шоссе в районе примыкания к путепроводу, а также участка улицы Линии Октябрьской железной дороги со съездом на Дмитровское шоссе