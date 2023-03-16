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Топ–5: социальные объекты по программе реновации

Ирина Петрова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Топ–5: социальные объекты по программе реновации
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

  • Современная детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется в районе Крюково Зеленограда на Панфиловском проспекте, земельный участок 18. В новом здании разместятся зоны дежурного врача, приема анализов, травматологический пункт, педиатрическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики, реабилитации, игровые помещения, кафе и другие помещения.
Топ–5: социальные объекты по программе реновации Фото: Департамент строительства Москвы
  • Новую стоматологическую поликлинику построят в районе Перово на улице Новогиреевская, владение 28–30. Площадь трехэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. В поликлинике предусмотрены все службы для комфортного обслуживания пациентов — терапевтическое, ортопедическое, хирургическое и стоматологическое отделения, зоны лучевой диагностики, физиотерапии, зуботехническая лаборатория, а также отделение платных услуг для населения.
Топ–5: социальные объекты по программе реновации Фото: SHUTTERSTOCK/FOTODOM
  • В столичном районе Измайлово по городской программе реновации построят не только современную поликлинику, отвечающую московским стандартам, но еще и два детских сада с бассейном и школу на 1225 ученических мест. Они также включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы, рассчитанную на 2022–2025 годы. Социальные объекты будут расположены на Сиреневом бульваре, владение 4, — это территория бывшего Черкизовского рынка.
Топ–5: социальные объекты по программе реновации Фото: Департамент строительства Москвы
  • На юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино по городской программе реновации построят детский сад с бассейном на 300 малышей и современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на 300 посещений в смену. Как сообщили в Департаменте строительства Москвы, к проектированию этих социальных объектов планируется приступить в этом году. Ввод в эксплуатацию детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрен в 2026 году.
Топ–5: социальные объекты по программе реновации Фото: Департамент строительства Москвы
  • Детский сад на 225 мест возведут на месте подлежащей сносу неэксплуатируемой в настоящее время школы в Пресненском районе столицы. Здание будет располагаться по адресу: Стрельбищенский переулок, владение 14. Его общая площадь составит более четырех тысяч квадратных метров. Детский сад оснастят всем необходимым оборудованием, в нем будут созданы комфортные условия для малышей, предусмотрены удобные зоны отдыха и игр, а также помещения для проведения учебно-познавательных занятий.
Топ–5: социальные объекты по программе реновации Фото: Департамент строительства Москвы

Строительство Благоустройство Социальные объекты Москва Реновация
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