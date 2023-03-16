Односекционные здания возвели по индивидуальному проекту

В рамках программы реновации началось заселение современного жилого дома с разноцветным фасадом в Красносельском районе по адресу: Русаковская улица, 6а / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

К концу 2025 года в новые квартиры по программе реновации будет переселено более четверти миллиона человек, а с момента старта программы уже переселились или находятся в процессе переселения более 109 тысяч москвичей. При этом в ряде районов текущий, 2023 год ознаменован первыми переездами.

Например, начали заселять первый дом по программе реновации в Красносельском районе на улице Русаковская, дом 6а.

— Реновация пришла еще в один московский район — Красносельский. Первый дом уже заселяется. В новостройку на Русаковской улице переезжают 65 семей — это 208 человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсюда. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир, они получили отдельную жилплощадь. Дом сделали удобным для маломобильных горожан и родителей с колясками. На первом этаже появятся магазины, кафе и офисы, — ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в новостройку переезжают жители дома № 7 на Леснорядской улице, в том числе из старых коммуналок. Всего в новом доме расположены 76 квартир с улучшенной отделкой — 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 трехкомнатных и 7 четырехкомнатных.

Современное здание гармонично вписывается в сложившуюся окружающую застройку: фасады нижних этажей выполнили в коричневых тонах, верхние — в светло-сером цвете, на них установили металлические корзины для кондиционеров.

В Выхине-Жулебине по программе реновации также продолжают заселять первую в районе новостройку на улице Академика Скрябина, 3/1, корпуса 1–4.

С 28 февраля к переезду приступили более 900 жителей еще четырех домов на Рязанском проспекте, 95, корпуса 3 и 4, Самаркандском бульваре, 15, корпус 5, и улица Ташкентская, 14, корпус 5. У нового дома хорошая транспортная доступность — поблизости находятся сразу три станции метро: «Выхино», «Рязанский проспект» и «Юго-Восточная».

Односекционные здания возвели по индивидуальному проекту. Фасады зданий выполнены в разных оттенках коричневого и бежевого цветов и облицованы керамическим кирпичом. Шахматная контрастная структура фасадов придает домам оригинальный вид.

Всего в здании 902 квартиры: 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных. 14 квартир оборудовали для маломобильных жильцов: две однокомнатные, девять двухкомнатных и три трехкомнатные.

— В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Лестничные площадки и лифтовые холлы также адаптировали для маломобильных людей. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали на одном уровне с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

В районе Южное Тушино началось заселение третьей новостройки — дома № 11 на Лодочной улице. Квартиры в новом доме смогут получить 189 жителей района. Сюда уже начали переезжать жители пятиэтажки, расположенной на Лодочной улице, 13, строение 1.

Новое здание расположено вблизи от расселяемого дома, поэтому жителям не придется менять привычную инфраструктуру и знакомые маршруты. Первый этаж дома сделали нежилым, там откроют магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов и другие сервисные службы, которые будут востребованы у новоселов.

Дом оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Она позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

СПРАВКА

Программа реновации жилфонда была утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее включены 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Сейчас продолжается либо закончено переселение жителей 647 домов в 219 новостроек. Для оказания содействия гражданам при переезде открыты центры информирования по переселению, где жители могут получить необходимые консультации.