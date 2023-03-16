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Приметы и советы

Повысить энергоэффективность помогают спецматериалы

Светлана Тимофеева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Повысить энергоэффективность помогают спецматериалы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программа реновации реализуется в плановом объеме. Санкционное давление не сказывается на сроках реализации и стандартах программы реновации в столице, отмечают в столичном Депстрое.

— На 95 процентов в реновации мы от импорта не зависим, используем материалы отечественные: металл, бетон, фанера — российского производства, а транспорт и оборудование в основном закупаются на заводах России и Белоруссии. В части программного обеспечения сейчас все опирается на российские аналоги, — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В квартирах установлена отечественная система отопления, которая позволяет жителям самостоятельно регулировать объем подачи и вести индивидуальный учет тепла. Кроме того, для повышения энергоэффективности используются современные стройматериалы и конструкции, включая двухкамерные стеклопакеты российского производства.

После переезда в новостройки все бывшие жители пятиэтажек смогут пользоваться новыми отечественными лифтами: Карачаровского или Щербинского механического завода. Предприятия представляют продукцию, которая по своим характеристикам иногда даже превосходит импортные аналоги. Стабильное развитие столичного машиностроительного комплекса обеспечено системной поддержкой отрасли со стороны правительства Москвы. В условиях санкционного давления машиностроители столицы могут воспользоваться широким набором городских мер поддержки.

— Реализация масштабных программ капремонта многоквартирных домов, реконструкция медучреждений, реновация жилья делает Москву крупнейшим заказчиком лифтового оборудования. Принято решение не сокращать эти программы, а значит, лифтостроительные предприятия будут обеспечены стабильными заказами на годы вперед, — отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.

ВАЖНО

Как отмечают в столичном Фонде реновации, у Карачаровского лифтового завода есть собственный центр испытания новых моделей. Здесь лифты проходят тщательную проверку на безопасность. Например, каждый лифт оборудован специальными «ловителями» — механизмами, которые предохраняют кабину от падения в шахту при обрывах тросов на любой высоте.

Строительство Санкции Москва Сергей Собянин Рафик Загрутдинов
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