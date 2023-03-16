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Приметы и советы

Модернизация инженерных сетей

Светлана Тимофеева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Модернизация инженерных сетей
Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Создание современных инженерных сетей для нового жилья, возводимого по программе реновации, имеет важное стратегическое значение для мегаполиса. Понимают это и городские власти.

Действующие инженерные сети, которые обеспечивают кварталы с пятиэтажками электричеством, теплом и водой, построены в 1950–1960 годах прошлого столетия. Они не отвечают современным требованиям и нуждаются в реконструкции и модернизации с учетом перспективного развития территорий и увеличения нагрузки.

Во многих кварталах реновации постоянно происходят прорывы сетей, большинство коммуникаций находятся в аварийном состоянии. Поэтому в рамках реализации программы реновации предусмотрели строительство новых, а также реконструкцию и модернизацию уже существующих инженерных коммуникаций. Они обеспечат энергоресурсами новые жилые дома и будущие объекты социальной инфраструктуры. Для этого в кварталах реновации будут применять комплексные схемы инженерного обеспечения, которые учитывают все данные о перспективном строительстве, существующем расположении сетей и нагрузке на них.

Уже разработаны и утверждены комплексные схемы инженерного обеспечения для 88 городских территорий. Все они синхронизированы с ранее утвержденными проектами планировок территорий. Например, их уже утвердили для районов Покровское-Стрешнево (микрорайон 16), Митино (поселок Новобратцевский), Очаково-Матвеевское (кварталы 2 и 4), Солнцево (поселок Западный), Люблино (микрорайоны 23, 29 и Ж), Свиблово (микрорайоны 23а и 24), Алтуфьевский (микрорайоны 1–5), Бутырский (микрорайон 78), Восточное Измайлово (микрорайоны 28–36), Бирюлево Восточное (микрорайон 3 «Загорье»), Метрогородок (микрорайоны 1, 2 и 2а) и Ивановское (микрорайоны 40–52).

В комплексных схемах инженерного обеспечения содержатся сведения о текущем и прогнозном расположении сетей и объектов энергоснабжения, а также о возможных нагрузках на них. Это позволяет в дальнейшем подключить к сетям как отдельный объект, так и целый квартал, а также в значительной степени сократить временные затраты на прокладку сетей.

Комплексная схема инженерного обеспечения позволит застройщику на ранней стадии планировать затраты и сроки сдачи объекта. Благодаря этому все инженерные системы будут подключены к домам одновременно с окончанием строительства. Во время замены или ремонта оборудования жители соседних домов не будут лишены отопления или электроэнергии. Современные технологии позволяют производить такие работы без неудобств для остальных из-за отключения энергоресурсов. Еще один плюс для жителей — замена инженерных сетей в рамках реновации позволит снизить цену на услуги ЖКХ.

Электричество Москва инженеры Реновация
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