Метро становится еще доступнее

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В первый день весны, 1 марта, улучшилось транспортное обслуживание для 15 миллионов жителей столицы и Московской области — в Москве завершилась реализация крупнейшего транспортного проекта в истории метростроения. Президент России Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена (БКЛ).

На последнем введенном участке нового кольца находится девять станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

— Это самый большой, трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный, важный проект, и его невозможно было бы реализовать силами какого-то одного подразделения, одного направления. Все комплексы города Москвы работали на этот проект. Больше скажу: на этот проект работала вся экономика и весь потенциал города, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия БКЛ.

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро, обогнав вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). Большое кольцо — это 70 километров линий, 31 станция и три электродепо. Для сравнения: протяженность существующего кольца в 3,5 раза меньше — 19,4 километра и 12 станций.

Благодаря вводу БКЛ для миллионов горожан стали ближе более 770 общественных мест: парки, музеи, театры, спортивные комплексы, образовательные и медицинские учреждения, промышленные предприятия.

На многих маршрутах пассажиры ежедневно могут экономить до 35–45 минут. Например, в 5,5 раза (с 17 до 3 минут) сократилось время в пути от станции «Рижская» до «Сокольников». Доехать от «Варшавской» до аэропорта Внуково можно в два раза быстрее — за 40 минут. Вдвое сократилось время в пути от «Авиамоторной» до «ЦСКА» (22 минуты вместо 48), от «Каширской» до «Университета» теперь можно добраться в 1,5 раза быстрее (за 26 минут вместо 45).

Жители района Нагатинский Затон получили сразу две станции БКЛ — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». С их открытием метро в пешей доступности появилось у более 50 тысяч москвичей, а больше 21 тысячи жителей района впервые получили метро в пешей доступности. Открытие новой станции БКЛ «Кленовый бульвар» сделало метро ближе еще для 30 тысяч москвичей.

Еще две станции метро получили жители юго-востока столицы. Новая станция «Текстильщики» будет обслуживать одноименный район Текстильщики и район Печатники, где проживают более 190 тысяч человек. В перспективе «Текстильщики» станут мегахабом — одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. По предварительным оценкам, к 2025 году пассажиропоток ТПУ, в состав которого войдут две станции метро, станция МЦД-2 и маршруты наземного транспорта, составит около 145 тысяч человек, в том числе станции БКЛ — примерно 20,8 тысячи человек.

В зоне обслуживания станции «Печатники» находятся районы Печатники, Люблино, Текстильщики с населением более 360 тысяч человек. В пешей доступности проживают более 49 тысяч москвичей.

Жители района «Марьина Роща» также получили новую станцию, которая вошла в топ-3 самых глубоких станций Московского метрополитена с самым длинным эскалатором в 130 метров.

СПРАВКА

Строительство БКЛ велось в условиях плотной городской застройки. Необходимо было в сложных условиях осуществить перекладку транспортных и инженерных коммуникаций. Например, трасса БКЛ имеет 23 пересечения с тоннелями радиальных линий столичного метро.