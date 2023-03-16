Московские дворы оснащают детскими и спортивными площадками и зелеными зонами для тихого отдыха

Москвичка Анастасия Азарова показывает сыну Никите Азарову, осваивающему детские горки во дворе дома, построенного по программе реновации, на каком этаже они живут / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня к людям приходит осознание того, что понятие «дом» не заканчивается квартирой или подъездом, а включает в себя и пространство, в которое человек попадает, выходя из подъезда — двор, улицу, парк. Благодаря столичной программе реновации улучшатся не только жилищные условия москвичей, но и появится абсолютно новая жилая среда. Для этого мэром Москвы Сергеем Собяниным утвержден стандарт благоустройства реновационных кварталов.

— В результате мы хотим создать уютные комфортные кварталы с детскими площадками, зелеными зонами. При этом в каждом конкретном случае они будут корректироваться с учетом мнения местных жителей, — отметил столичный градоначальник.

Главная задача комплексного благоустройства дворовой территории — создание комфортной, доступной и безопасной среды отдыха как для взрослых, так и для детей. Территория разбивается на зоны, соединенные развитой дорожно-тропиночной сетью. Она обеспечит беспрепятственные связи между домами и безопасное, удобное передвижение маломобильных людей.

Еще один основной принцип развития территории заключается в устройстве закрытых дворов. Старые, не всегда безопасные, открытые для проезда автомобилей дворы с хаотичной парковкой и неиспользуемыми озелененными территориями станут современными зелеными пространствами без автомобилей и транзитного движения. Исключением для заезда во двор могут являться транспортные средства, которые осуществляют кратковременную выгрузку или погрузку вещей, а также высадку пассажиров. Для экстренных служб предусматриваются специальные заезды. Ограничивается возможность парковки автотранспорта на газонах и пешеходных тротуарах — для этого устанавливают специальные декоративные ограничители: парковочные столбики, бетонные полусферы, антипарковочные клумбы.

Во дворах по программе реновации оборудуют площадки для игр и активного отдыха детей. Они могут быть организованы как отдельные площадки для разных возрастных групп, так и как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам или совмещены с площадками тихого отдыха. Например, площадки для детей до трех лет предусматривают песочницы, горки и карусели, подвесные качели, качалки и мини-домики. Для детей постарше, от трех до семи лет, устанавливают игровые комплексы, карусели, лабиринты, тоннели и теневые навесы. Площадки для детей от семи до двенадцати лет включают в себя пространственные сетки, подвесные мосты и спортивные игровые комплексы.

Игровое оборудование удобно в эксплуатации и эстетически привлекательно. Конструкции надежные, выполнены из качественных материалов. Во избежание травматизма используются мягкие резиновые виды покрытия. Детские площадки изолированы от транзитного пешеходного движения, площадок для установки мусоросборников, проездов, улиц и наземных парковок.

В новых дворах также размещают спортивные площадки разных типов с тренажерами и турниками. Здесь москвичи смогут активно заниматься спортом в течение всего года. Наиболее шумные игровые площадки, баскетбольные, футбольные или волейбольные, выносятся в места общего пользования, подальше от дворов и зон жилой застройки, чтобы не создавать дискомфорта для жителей.

Для организации досуга горожан организуют и зоны тихого отдыха с лавочками, вазонами и малыми архитектурными формами. Новые микрорайоны реновации также пополнятся новыми бульварами с аллеями, качественным озеленением и благоустройством. При строительстве сохранят ценные породы деревьев и кустарников, высадят многолетние растения, создадут ландшафтные композиции из декоративных хвойных и лиственных деревьев, кустарников и многолетних цветов.

— Качество среды проживания непосредственно влияет на жизнедеятельность людей, их психологическое и эмоциональное состояние, самочувствие и настроение. Высокий уровень благоустройства территорий реновации жилой застройки должен обеспечить создание современной, безопасной, комфортной и эстетически полноценной жилой среды для людей, въезжающих в новые квартиры, — отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

Особое внимание будет уделено безопасности жителей новых домов. На фасадах зданий, опорах наружного освещения, подъездах домов устанавливаются камеры видеонаблюдения, а в квартирах — домофоны. Картинка с камер поступает в единую информационную систему для ее дальнейшего использования соответствующими службами. Помимо видеокамер все лифты в новых домах оборудованы тревожными кнопками и голосовой связью с диспетчером.